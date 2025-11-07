Ümraniye'de öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası için turuncuya büründüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak ve lösemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2-8 Kasım tarihini Lösemili Çocuklar Ulusal Haftası olarak ilan etmişti. LÖSEV, bu haftada lösemili çocuklar için tüm Türkiye'yi turuncuya boyamaya davet ediyor.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Can Gür İlkokulu'nda çocuklar ve öğretmenler, LÖSEV'in Tüm Türkiye'yi turuncuya boyamaya yönelik çağrısına yanıt verdi ve Turuncu renkler giyinip ellerine turuncu balonlar alarak, maske takarak lösemili çocuklara destek oldu.