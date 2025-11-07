Abone ol: Google News

Ümraniye'de öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası için turuncuya büründüler

Türkiye'de her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar adına farkındalık oluşturuluyor. İstanbul Ümraniye'ye bağlı bir ilkokulda, öğrenciler ve öğretmenler turuncu balonlar ve maskelerle lösemili çocuklara desteklerini gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 15:37
  • Türkiye'de her yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinlikleri ile kutlanıyor.
  • Ümraniye'deki Can Gür İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, lösemili çocuklara destek vermek için turuncu giyinip, turuncu balonlarla ve maskelerle etkinlik düzenlediler.
  • LÖSEV, lösemiye dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye'yi turuncuya boyamaya davet etti.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak ve lösemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2-8 Kasım tarihini Lösemili Çocuklar Ulusal Haftası olarak ilan etmişti. LÖSEV, bu haftada lösemili çocuklar için tüm Türkiye'yi turuncuya boyamaya davet ediyor.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Can Gür İlkokulu'nda çocuklar ve öğretmenler, LÖSEV'in Tüm Türkiye'yi turuncuya boyamaya yönelik çağrısına yanıt verdi ve Turuncu renkler giyinip ellerine turuncu balonlar alarak, maske takarak lösemili çocuklara destek oldu.

