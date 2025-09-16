Üniversite kayıtları bitti mi? Dersler ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de üniversite kayıt tarihleri ve açılış takvimi oldu.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yeni akademik yıl için hazırlık yapıyor.

Kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerinin açıkladığı akademik takvim doğrultusunda ders seçimi yapacak.

Peki, üniversite kayıtları bitti mi? Dersler ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

2025-2026 akademik yılına sayılı günler kaldı. YÖK’ün belirlediği takvim doğrultusunda üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos–5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şimdi gözler ders başlangıç tarihlerine çevrildi. Çoğu üniversite güz dönemi derslerini Eylül’ün son haftası ile Ekim’in ilk haftasında başlatacak. Örneğin; Marmara ve Ankara Üniversitesi 22 Eylül’de, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ ise 29 Eylül’de yeni döneme başlayacak.

Ancak tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi uygulamalı bölümlerde farklı tarihler uygulanabiliyor.

Öğrenciler, en güncel bilgilere üniversitelerinin resmi web sitelerinde yer alan “Akademik Takvim” sayfasından ulaşabilir.