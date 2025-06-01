Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

İHA

Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkii yakınlarında, Z.B. (19) idaresindeki Fiat Tofaş marka 45 APN 121 plakalı otomobil, sollama yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen Ö.K. (20) yönetimindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan M.E.Ç. (16), E.M.K. (17), F.C.K. (17), E.B. (17) ve A.K. (17) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.