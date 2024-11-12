Uşak’ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA

Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak’ta, İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan’a çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.