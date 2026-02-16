Abone ol: Google News

Uşak'ta prefabrik evde çıkan yangında karı koca can verdi

Uşak'ta prefabrik evde çıkan yangında evden çıkamayan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 03:15
Uşak'ta prefabrik evde çıkan yangında karı koca can verdi
  • Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki prefabrik evde çıkan yangında Osman ve Fikriye Türkmen çifti hayatını kaybetti.
  • İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yangını söndürdü ancak çift evden çıkamadı.
  • Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Yenierice köyünde Osman Türkmen (64) ve Fikriye Türkmen (62) çiftinin yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Haber verilmesiyle bölgeye Uşak ve Sivaslı belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

KARI KOCA CAN VERDİ

Yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

