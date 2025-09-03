Uzmanlar uyarıyor: Asla plastik kaplarda saklamamanız gereken yiyecekler

Plastik kutular hafif, ucuz ve çok yönlü oldukları için mutfakta, buzdolabında ya da evin farklı köşelerinde en çok tercih edilen saklama araçlarından biri.

Ancak uzmanlar, bu pratikliğin bazı durumlarda ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Yanlış kullanımda plastik, sağlığa zararlı maddeler salabiliyor, kokuları kolayca emebiliyor ve hatta hassas ürünlere zarar verebiliyor.

Özellikle gıda ve hassas malzemeler için bu durum, tat kaybından küf oluşumuna ve kimyasal kirliliğe kadar uzanan sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bu yiyecekler plastik kutular için uygun değil.

PLASTİK KUTULARA ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN 6 YİYECEK

Çiğ Et

Plastik yüzeyler tam anlamıyla hava geçirmez değildir ve üzerlerindeki çiziklerde salmonella gibi bakteriler barınabilir. Çapraz kontaminasyonu önlemek için cam kap tercih edilmelidir.

Domates Sosu ve Baharatlı Yemekler

Domatesin asidi ve baharatların boyası, plastiğe işleyerek hem kötü kokular bırakır hem de malzemeyi gözenekli hale getirir. Cam kap daha güvenlidir.

Taze Meyveler

Plastik kutularda yoğuşma oluşur, bu da küfe davetiye çıkarır. Meyveler hava alan kaselerde veya file torbalarda daha uzun süre taze kalır.

Güçlü Kokulu Yiyecekler

Soğan, sarımsak ve bazı otlar, plastiğe sinen kokular bırakır. Bu kokular diğer yiyeceklere de geçebilir. Çelik veya cam kaplar daha uygundur.

Yağlı Yemekler

Aşırı yağlı yemekler plastiğe zarar verir ve zararlı maddelerin yiyeceğe karışmasına yol açabilir. Bu tür yiyecekler için ısıya dayanıklı cam kap önerilir.

Sıcak Yemekler

Plastik ısıyla reaksiyona girerek parçacık veya BPA salabilir. Yemeğinizi mutlaka soğutup öyle saklayın.