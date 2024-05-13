Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit oldu

DHA
Bugün öğleden sonra Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisindeyıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği güvenlik korucusu şehit oldu
Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düşmesi sırasında üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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