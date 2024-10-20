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Yahya Sinvar için Bingöl’de taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı

Yahya Sinvar için Bingöl’de taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı Bingöl'de toplanan vatandaşlar, İsrail'in haksız saldırılarında şehit düşen Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılarak, taziyeleri kabul etti.