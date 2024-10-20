Yahya Sinvar için Bingöl’de taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA
İsrail'in saldırıları sürüyor...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar yaşamını yitirdi.
Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılınarak, taziye kabulü yapıldı.
TAZİYE ÇADIRI KURULDU
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılınıp taziye çadırı kuruldu.
Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser’de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.
Program, yapılan duanın ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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