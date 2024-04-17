Yargıtay, 20. turda da başkanını seçemedi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 20. başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim 21. tur oylamayla devam edecek.

İHA

Yargıtay, neredeyse 1 aydır başkanını seçmeye çalışıyor.



Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta tamamlandı.

Bu durum, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyelerinin 25 Mart Pazartesi sandık başına gitmesini gerektirdi.

20 tur yapıldı, Yargıtay Başkanı yine seçilemedi

Ancak seçim süreci, beklenenin dışında bir seyir izledi. İlk 19 tur boyunca hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için yeni başkan belirlenemedi. Bunun üzerine, bugün 20'inci tur oylaması yapıldı.

20. tur oylamasında Mehmet Akarca 114 oy alırken, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 149 oy aldı. 8 oy boş çıkarken, 55 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlar, Yargıtay Başkanlığı için belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)