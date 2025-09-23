Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyada numara paylaşımına hapis cezası

Aydın’da yaşanan olay, sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını paylaşmanın hukuki sonuçlarını gözler önüne serdi.

Bir kişi, arkadaşına ait numarayı Instagram’daki sahte hesabından “Selam, ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın” notuyla paylaşınca mağdur farklı kişilerden aramalar aldı ve şikayette bulundu.

Sanık hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

AA'da yer alan habere göre, karara itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu oluşturduğunu belirterek 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, istinaf mahkemesinin verdiği mahkûmiyet kararını oy birliğiyle onayladı. Kararda, yargılama sürecinin usule uygun yürütüldüğü, suç vasfının doğru belirlendiği ve verilen cezanın yerinde olduğu vurgulandı.