Papara kapandı mı, sahibi kim? Merkez Bankası’ndan Papara kararı

Bilindiği üzere Papara, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmış, ayrıca örgüt lideriyle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

2016 yılında kurulan Papara, bir bankaya bağlı olmadan dijital ödeme hizmetleri sunan, BDDK lisanslı bağımsız bir fintech platformu olarak biliniyordu.

Kullanıcılarına para transferi, kart hizmetleri ve dijital cüzdan gibi birçok hizmet sunan platform, özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

PAPARA KAPANDI MI?

Elektronik ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin en bilinen markalarından biri olan Papara, Merkez Bankası kararıyla faaliyet iznini kaybetti.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.’ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası, 18’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19’uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

PAPARA’NIN SAHİBİ KİMDİ?

Papara, Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulmuştu. 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak dikkat çeken Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finans teknolojileri (fintech) gibi farklı sektörlerde girişimlerde bulunmuştu.

2016 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kurarak dijital ödeme sistemleri alanında faaliyet göstermeye başlamıştı.

Şubat 2025 itibarıyla Ahmed Faruk Karslı, Papara’nın CEO’luk görevini yeniden üstlenmiş ve aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.