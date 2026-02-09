Yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Yeni haftada ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.

İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışlı havanın salı ve çarşamba günü de yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün ve yarın Marmara Bölgesinde Kuzey doğu yönünden rüzgar kuvvetli esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bir uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı. Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

3 İLE SARI UYARI

Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiğini duyurdu.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da bir hafta boyunca yağmur etkisini sürdürecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.

Bu hafta İstanbul'da Çarşamba günü hariç, her gün yağmur yağacak. Hava sıcaklığının 12 derece olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise hava sıcaklığı 17 dereceyi bulacak.