Yüksekova’da kar ve tipi altında namaz kıldı

Hakkari genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, il ve ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Yüksekova’da eğitime 4 gün ara verildi.

KARAYOLUNDA MAHSUR KALAN RFAÇLARA MÜDAHALE

Yüksekova–Şemdinli kara yolunda seyir halindeki çok sayıda araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolda kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilerek kapalı güzergâhların açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle araçların güvenli şekilde ilerlemesi sağlandı.

TİPİ ALTINDA NAMAZ

Ulaşımın durduğu dakikalarda kameralara yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte bir vatandaş, şiddetli rüzgâr ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden montunu karın üzerine sererek namazını eda etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bölgede karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak ve trafikte aksamaların önüne geçmek amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.