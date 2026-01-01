Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle telefonda yaptığı görüşmeye yer verdi.

"VATAN SAĞ OLSUN CUMHURBAŞKANIM, SİZLER SAĞ OLUN"

Şehidin eşi Rana Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Allah, taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Allah sabrınızı artırsın." dedi.

Rana Koçyiğit de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, sesinizi duymak bir onur. Vatan sağ olsun Cumhurbaşkanım, sizler sağ olun. Rabbim korusun sizleri." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra şehidin annesi Hatice Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Koçyiğit ise "Allah sizlere uzun ömür versin. Bütün ümmeti Müslüman'a zarar ziyan vermesin. Benim çocuğum da şehit işte..." karşılığını verdi.

"ŞEHİDİMİZİ DUALARLA ANDIK"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: