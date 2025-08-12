Yurtta hava durumu: Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

TÜRKİYE KAVRULDU: TERMOMETRELER 45 DERECEYİ AŞTI

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

MARMARA'NIN BATISI İLE İZMİR VE MANİSA İÇİN FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

11 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 11 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.

40 DERECEYİ AŞAN İLLER VE İLÇELER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Adana, İmamoğlu - 45,9

Şırnak, Cizre - 45,5

Hatay, Kırıkhan - 45,4

Antalya, Manavgat - 45,3

Osmaniye, Sumbas - 45,1

Aydın, Nazilli - 45

İzmir, Tire - 44,6

Şanlıurfa, Birecik - 44,6

Mardin, Dargeçit - 44,4

Burdur, Bucak - 44,3

Kilis, Elbeyli - 44

Denizli, Sarayköy - 44,3

Muğla, Yatağan - 42,9

Kahramanmaraş, Andırın - 42,6

Manisa, Köprübaşı - 42,6

Mersin, Mezitli - 42,4

Siirt, Kurtalan - 42,3

Balıkesir, Edremit - 41,6

Adıyaman il merkezi - 41,4

Diyarbakır, Sur - 41,2

Uşak, Eşme - 40,9

Eskişehir, Sarıcakaya - 40,6