Yurtta yoğun kar alarmı: Otoyollar peş peşe kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Sivas, Giresun ve Ordu’da kar yağışı etkisini gösterdi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI KRİTİK GÜZERGÂHLARDA ULAŞIMI DURDURDU

Sivas’ta özellikle yüksek kesimlerde kar ulaşımı olumsuz etkilerken, yoğun yağış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

SÜRÜCÜLERE ZİNCİR VE KAR LASTİĞİ UYARISI

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Ordu'nun Mesudiye ilçesinden ve Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine kapandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

SİVAS-MALATYA YOLUNDA KAR KAZASI

Kar nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında durdu. Başka bir tır sürücüsü de ona yardım ettiği sırada, bir otomobil yol kenarındaki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolunda da kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde de özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

24 İLE SARI UYARI

Meteorolojinin son haritasına göre 24 ile ise sarı uyarı verildi.

Uyarı verilen iller arasında; Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak yer aldı.