Zamlı köprü ve otoyol ücretleri 2026: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli…

2026 yılına girilirken milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan artışla birlikte, yeni yılda uygulanacak zamlı tarifeler netleşti. İşte güncel tutarlar…

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 09:30
  • 2026 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 zam yapılacak.
  • Bu zam, yeniden değerleme oranına göre belirlendi.
  • Yeni tarifeler, büyük şehirlerdeki sürücüleri etkileyecek.

Yeni yılla birlikte sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçiyor.

Yeniden değerleme oranına paralel olarak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam uygulanacağı açıklandı.

2026 yılının ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve her gün köprü ya da otoyol kullanan milyonlarca vatandaşı etkileyecek.

İşte zamlı köprü ve otoyol ücretleri:

İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜLERİ (15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FSM) – TEK YÖN

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ – TEK YÖN

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ – TEK YÖN

İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU (OTOMOBİL, TAM PARKUR)

AVRASYA TÜNELİ – GÜNDÜZ TARİFESİ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ – TEK YÖN

