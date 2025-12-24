Zamlı köprü ve otoyol ücretleri 2026: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılla birlikte sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçiyor.

Yeniden değerleme oranına paralel olarak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam uygulanacağı açıklandı.

2026 yılının ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve her gün köprü ya da otoyol kullanan milyonlarca vatandaşı etkileyecek.

İşte zamlı köprü ve otoyol ücretleri:

İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜLERİ (15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FSM) – TEK YÖN

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ – TEK YÖN

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ – TEK YÖN

İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU (OTOMOBİL, TAM PARKUR)

AVRASYA TÜNELİ – GÜNDÜZ TARİFESİ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ – TEK YÖN