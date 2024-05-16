Zonguldak'ta boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı

Zonguldak'ta restorasyonuyla tartışmaların odağı olan heykelin boyaları kazındı..
Kozlu ilçesinde 1991 yılında düzenlenen ‘Büyük Madenci Yürüyüşü’nün anısına 33 yıl önce bir madenci heykeli yapıldı.
2 yıl önce, zamanla deforme olduğu belirtilen heykel bakımdan geçti.
Boyanması tepki çekti
Heykelin orijinali bronz rengindeyken restorasyon çalışmasının ardından heykelin bareti ve çizmeleri sarıya, pantolon ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyandı.
Heykelin boyandığı hali ise tepkilere neden oldu ve heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.
Boyaları kazınarak eski haline döndürüldü
Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün, heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Boyaları kazınan heykel, orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.
Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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