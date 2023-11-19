Zonguldak'ta sığındığı limandan çıkan gemi kayboldu Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra bağlantı kesilen 12 mürettabatlı gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

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AA & Ensonhaber

Türkiye 2 gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Karada olduğu gibi denizlerde de yük ve yolcu taşımacılığına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Ancak, Karadeniz açıklarında bir gemi karaya otururken, bir başka gemiyle de irtibat kesildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı.

Limanda barınamayan gemi, 12 mürettebatıyla kayboldu

Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Gemi yardım sinyali verdi"

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisi AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ’de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiğinin görüldüğü bildirildi.

Açıklamada "Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır." şeklinde bilgi paylaşıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının devamı şöyle: