İçişleri Bakanlığı'ndan A Milli Takım'a destek klibi

İçişleri Bakanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı için dikkat çeken bir destek klibine imza attı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı personelinin yer aldığı klipte, milli takım için moral ve motivasyon mesajları verildi.

KLİPTE “TÜRKİYE BURADA” ŞARKISI KULLANILDI

Jandarma personeli tarafından bestelenen “Türkiye Burada” şarkısının eşlik ettiği klip, futbol oynayan çocukların topunun uçurumdan aşağı yuvarlanmasıyla başlıyor. Bu sahne üzerinden başlayan hikâye, devletin farklı birimlerinin ortak hareketini simgeleyen bir kurguya dönüşüyor.

TOP, DEVLETİN FARKLI BİRİMLERİNDEN GEÇEREK İLERLEDİ

Klipte, düşen futbol topunun AFAD ekiplerince bulunarak kurtarılmasıyla başlayan süreç, farklı kurumların sembolik katkılarıyla devam ediyor. AFAD’ın ardından top, yunus polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Göç İdaresi sınır ekipleri ve jandarma trafik birimleri arasında el değiştiriyor.

Her aşamada dayanışma ve koordinasyon vurgusu ön plana çıkarılırken, klipte kamu kurumlarının ortak hareket kabiliyeti görsel bir anlatımla sunuluyor.

BAKAN ÇİFTÇİ KLİPTE KAMERAYA ÇIKTI

Sembolik yolculuğun sonunda top İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ulaşıyor. Bakan Çiftçi, klipte kendisine doğru koşan çocuklara topu vererek “Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle” mesajını iletiyor.

Klipte yer alan bu sahne, milli takımın arkasındaki toplumsal desteği simgeleyen final bölümü olarak dikkat çekiyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: "BİR YENİLGİYLE YOL BİTMEZ"

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yenilgiyle yol bitmez. Çünkü bu millet bilir ki büyük zaferler, inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır. Avustralya karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil, dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var."

"GAYRET BİZDEN, TEVFİK ALLAH'TAN"

Bakanlık birimlerinin her ferdinin, çocukların hayallerine nasıl sahip çıkıyorsa, bugün de aynı inançla A Milli Futbol Takımı'nın yanında durduğunu belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Haydi bizim çocuklar. Bu kez sahaya sadece bir maç için değil, bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun. Ve unutmayın arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar tüm Türkiye sizinle."