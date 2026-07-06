İğnesiz insülin geliyor: Jel gibi sürülecek

Diyabet hastalarının her gün yaptığı insülin iğneleri, gelecekte yerini cilde uygulanan jel veya bantlara bırakabilir.

Bilim insanları, insülinin cilt bariyerini aşmasını sağlayan özel bir polimer geliştirerek iğnesiz insülin uygulaması konusunda önemli bir adım attı.

Çalışmada geliştirilen sistem, insülini deri üzerinden kana ulaştırmayı başardı.

Bir saat içinde etkisini gösterdi

Araştırmada diyabetli fareler ve minyatür domuzlar üzerinde yapılan deneylerde, cilde uygulanan insülin jeli kan şekerini yaklaşık 1 ila 2 saat içinde normal seviyelere indirdi.

Elde edilen etkinin yaklaşık 12 saat sürdüğü ve uzun etkili bazal insülin enjeksiyonlarına benzer performans gösterdiği belirtildi.

İğne yerine jel veya bant hedefleniyor

Araştırmacılar, geliştirdikleri polimerin cildin doğal pH farkından yararlandığını belirtiyor.

Polimer, cildin dış tabakasına tutunduktan sonra daha derin katmanlarda yapısını değiştirerek insülini deri bariyerinin ötesine taşıyor. Böylece klasik enjeksiyona ihtiyaç duyulmadan ilacın kana ulaşması hedefleniyor. Gelecekte bu teknolojinin jel veya cilt bandı şeklinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Henüz insanlar üzerinde denenmedi

Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak araştırmanın henüz erken aşamada bulunduğunu vurguluyor.

Teknoloji şu ana kadar yalnızca hayvanlar üzerinde test edildi. İnsanlarda güvenli ve etkili olup olmadığının anlaşılması için klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.

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