Galatasaray'da Can Uzun transferi zora girdi

Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la temasları sürdürüyor.

2 kulüp arasında süren pazarlıklar çıkmaza girdi...

Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro talep etmesi Can Uzun transferini zora soktu.

ALMANLAR İNDİRİME YANAŞMIYOR

Sarı-kırmızılıların Can Uzun için istenen 60 milyon euroluk bedelin ardından bu transferde geri adım atması bekleniyor.

Alman basınından Bild'e göre Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u kadroda tutmak isterken 60 milyon euroluk talebin kabul edilmesi halinde milli yıldızın satışına onay verecek.

60 MİLYON EURO...

Eintracht Frankfurt, Uzun'un bu yaz 60 milyon eurodan daha düşük bir fiyata ayrılmasına izin vermeyecek.

Yine Bild'in haberine göre Galatasaray, Napoli, AC Milan ve birçok İngiliz kulübü, Can Uzun'la ilgileniyor.