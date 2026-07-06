Antalya'da yeni mağara keşfi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında daha önce bilinmeyen yeni bir mağara keşfedildi. Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile yerel çevre gönüllülerinin yaptığı ilk incelemelerde mağaranın önemli jeolojik oluşumlara sahip olduğu tespit edilirken, bilimsel araştırmaların tamamlanabilmesi için ayrıntılı haritalama çalışmaları başlatıldı. Keşif, bölgenin doğal mirası kadar arkeolojik potansiyelini de yeniden gündeme taşıdı.

14 METRELİK DİKEY İNİŞLE BAŞLIYOR

Uzmanların ilk incelemelerine göre mağaraya yaklaşık 14 metre derinliğindeki dikey bir inişle ulaşılıyor.

İç bölümde damla taşı oluşumları, sarkıtlar, küçük odacıklar ve ilerleyen galereler tespit edilirken, mağaranın henüz son noktasına ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle mağaranın gerçek büyüklüğü ve jeolojik yapısının yapılacak ayrıntılı çalışmaların ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri, mağaranın haritasını çıkarmak amacıyla teknik ölçüm ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

İSLİ MAĞARASI'NA YAKIN KONUMDA BULUNUYOR

Yeni keşfedilen mağaranın, tarihi duvar resimleriyle tanınan ve koruma alanı daha önce genişletilen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer aldığı bildirildi.

Aynı jeolojik hat üzerinde bulunan yeni mağaranın, bölgedeki doğal miras açısından önemli bir bütünün parçası olabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGE TAMAMEN ORMAN ALANI İÇERİSİNDE

Geyikbayırı Yaşam Platformu tarafından yapılan açıklamada, mağaranın bulunduğu alanın tamamen orman vasfı taşıdığı belirtilerek, daha önce İsli Mağarası'nın koruma alanının genişletilmesi sayesinde kalker ocağı ruhsat sahasının bir bölümünün koruma altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aynı güzergâhta bu kez ruhsat sahası sınırında yeni ve henüz tescillenmemiş bir mağaranın ortaya çıkmasının bölge açısından yeni bir koruma ihtiyacını gündeme getirdiği ifade edildi.

MAĞARANIN YAKININDA TARİHİ KALINTILAR BULUNUYOR

Platformun açıklamasında, mağaranın yalnızca doğal yapısıyla değil, çevresindeki kültürel miras unsurlarıyla da dikkat çektiği vurgulandı.

Mağaranın birkaç yüz metre yakınında antik bir çiftlik yerleşimi ile tarihi taş döşeme yol kalıntılarının bulunduğu belirtilirken, mağara girişi ve çevresinin arkeologlar, jeologlar ve ilgili uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği kaydedildi.

İlk gözlemlerde mağaranın içinde herhangi bir tarihi eser ya da arkeolojik bulguya rastlanmadığı, ancak bilimsel incelemelerin henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

PATLATMALI MADENCİLİK ENDİŞESİ

Açıklamada, bölgedeki kalker ocağı faaliyetlerinde açık ocak işletmeciliği ile delme ve patlatma yöntemlerinin planlandığı belirtilerek, yeni keşfedilen mağaranın ruhsat sahasının hemen sınırında bulunmasının önemli risk oluşturduğu dile getirildi.

Uzmanlara göre olası patlatmalı faaliyetler yalnızca mağaranın doğal yapısını değil, çevredeki orman ekosistemini ve tarihi kalıntıları da olumsuz etkileyebilir.

TESCİL VE KORUMA ÇAĞRISI

Geyikbayırı Yaşam Platformu, ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak mağaranın resmi tescil sürecinin vakit kaybedilmeden başlatılmasını istedi.

Açıklamada, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun hazırlayacağı haritalama raporları, jeolojik değerlendirmeler ve arkeolojik incelemeler doğrultusunda yeni mağaranın koruma altına alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mevcut İsli Mağarası koruma alanı ile yeni keşfedilen mağaranın birlikte değerlendirilerek koruma sınırlarının yeniden düzenlenmesinin hem doğal hem de kültürel mirasın korunması açısından önem taşıdığı ifade edildi.