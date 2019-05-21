İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

Bugün İlber Hoca, 72 yaşında. O, en güzel kitaplarla kutlanır diye düşündüm. İlber Ortaylı, kendisi adeta kitap gibi bir adam. Onun önerdikleri muhakkak okunmalı. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adını verdiği son kitabında önerdiği kitaplara bir göz atalım dedim. Bakalım kaç tanesini okudunuz, kendinizi şöyle bir test edebilirsiniz. Yorumlara da en beğendiğiniz İlber Ortaylı önerisi kitabı paylaşabilirsiniz.
İyi ki doğdun İlber Ortaylı!
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Kitap önerilerine geçmeden önce İlber Hoca’dan yaşam önerilerine bir göz atalım. Siz en çok hangi uyarısına kulak verdiniz kitabı okuduğunuzda?
İlber Hoca diyor ki:
- Hayat telaşından kaç yaşınıza geldiğinizi fark etmiyorsunuz.
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- Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiç bir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür; yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.
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- Semerkand'ı, Floransa'yı, Buhara'yı, Roma’yı ve Kudüs’ü görmeden ölmeyin.
- Farklı insanlar arayıp bulun, dünyanız değişsin.
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- Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu.
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- Dilinizi, intibaınızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren; dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret ediniz; sonra oradan başka yere geçersiniz, sabit kalmanız şart değildir.
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- Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz, bir eşiği de atlamış olursunuz.
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- Yüzünüz her zaman yaşadıklarınızın aynasıdır. Olgun ve bilge bir çehre edinmeniz dileğiyle...
Osmanlı İmparatorluğu
Halil İnalcık
Kronik Kitap
S.: 864
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Doğu - Batı Divanı
Johann Wolfgang von Gothe
Ötüken Neşriyat
S.: 530
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Hafız Dîvânı
Hafız-ı Şirazî
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 476
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İnce Memed
Yaşar Kemal
Yapı Kredi Yay.
S.: 448
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Dîvân
Fuzûlî
Ayrıntı Yay.
S.: 480
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Timurlenk
Beatrice Forbes Manz
Kronik Kitap
S.: 352
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İslam Uygarlıkları Tarihi
Corci Zeydan
İletişim Yay.
S.: 758
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Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları
Bernard Lewis
Arkadaş Yay.
S.: 448
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Savaş ve Barış
Lev Nikolayeviç Tolstoy
İletişim Yay.
S.: 1823
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Kral Lear
William Shakespeare
Remzi Kitabevi
S.: 200
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Yüzbaşının Kızı
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin
Yapı Kredi Yay.
S.: 128
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Vanya Dayı
Anton Pavloviç Çehov
İmge Kitabevi
S.: 76
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Madam Bovary
Gustave Flaubert
Can Yay.
S.: 408
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Savaş Günlükleri
Kont Galeazzo Ciano
Kronik Kitap
S.: 640
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Semerkant
Amin Maalouf
Yapı Kredi Yay.
S.: 256
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Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar
İletişim Yay.
S.: 238
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Milli Mücadele Başlarken
M. Tayyib Gökbilgin
Kronik Kitap
S.: 688
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Suyu Arayan Adam
Şevket Süreyya Aydemir
Remzi Kitabevi
S.: 488
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Yeniçeriler
Reşad Ekrem Koçu
Doğan Kitap
S.: 400
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Yavuz Sultan Selim
Feridun M. Emecen
Kapı Yay.
S.:432
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Devlet-i Aliyye - cilt 1 (4 cilt bakınız)
Halil İnalcık
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 377
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Sultan Alp Arslan - Fethin Babası
Cihan Piyadeoğlu
Kronik Kitap
S.: 256
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Bûstan
Sâdî-i Şirâzî
Ayrıntı Yay.
S.: 672
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Karamazov Kardeşler
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
İletişim Yay.
S.: 1002
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Kambur
Şule Gürbüz
İletişim Yay.
S.: 92
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Damla Karakuş
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