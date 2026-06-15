İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran anlaşması paylaşımı

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"TEMENNİMİZ, ANLAŞMANIN YALNIZCA MEVCUT KRİZİN SONA ERMESİNE DEĞİL, KALICI BARIŞIN DA SAĞLANMASINA KATKI SAĞLAMASI"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran bölgedeki gerilimin sona ermesi açısından varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları ifade etti:

“"Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir."”

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