İlkin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı

Türkiye'nin gündemi "mutlak butlan..."

Dün çıkan mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geri dönecek.

Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması ise muhalif açıklamalarıyla gündeme gelen ve tepki çeken İlkin Aydın'ı da rahatsız etti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

İlkin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamleye imza attı.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Mutlak butlana sinirlenen İlkin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KARŞI GARİP HALLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizde ilk kez çıktığımız FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamladı ve 2025 yılında gümüş madalya kazandı.

Millilerimiz, o dönem yurda döndükten sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında İlkin Aydın, sergilediği garip hareketlerle akıllara kazınmıştı.

Daha önce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmayan ve CHP'nin milli markaları hedef alarak yaptığı boykota da destek veren Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştıktan sonra arkasını dönmüştü.

CHP, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu çıkardı