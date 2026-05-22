CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde mutlak butlan tepkisi
CHP'nin kurultay davasında mutlak butlan kararının ardından partililer, Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde toplandı. Partililer karara tepki gösterirken binada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı beyaz kağıtlar ile kapatıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin medya hesabından gerçekleştirilen çağrı üzerine partililer akşam saatlerinden itibaren Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde toplandı.
KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI KAPATILDI
Partililer karara tepki gösterirken binada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı beyaz kağıtlar ile kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)