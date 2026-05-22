CHP, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu çıkardı
CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP’nin resmi X hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takibi bıraktı.
Merakla beklenen karar çıktı...
CHP’de 2023 yılında Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davada, mahkeme kararını verdi.
KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVE İADE EDİLDİ
Dün mahkeme, kurultayın ‘mutlak butlan’ nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.
GENEL MERKEZE AKIN ETTİLER
Süreç bu şekilde devam ederken, Özgür Özel ve görevden alınan yönetimi destekleyen partililer, genel merkeze akın etti.
Kimi burada gözyaşlarına hakim olmazken, kimisi gazetecilere yönelik sert tepkilerde bulundu.
CHP, KILIÇDAROĞLU’NU TAKİPTEN ÇIKARDI
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP içinde tartışmalar sürerken, Özgür Özel yönetiminden dün akşam yeni bir hamle geldi.
CHP’nin resmi X hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkardı.
