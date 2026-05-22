CHP, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu çıkardı

Merakla beklenen karar çıktı...

CHP’de 2023 yılında Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davada, mahkeme kararını verdi.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVE İADE EDİLDİ

Dün mahkeme, kurultayın ‘mutlak butlan’ nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

GENEL MERKEZE AKIN ETTİLER

Süreç bu şekilde devam ederken, Özgür Özel ve görevden alınan yönetimi destekleyen partililer, genel merkeze akın etti.

Kimi burada gözyaşlarına hakim olmazken, kimisi gazetecilere yönelik sert tepkilerde bulundu.

CHP, KILIÇDAROĞLU’NU TAKİPTEN ÇIKARDI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP içinde tartışmalar sürerken, Özgür Özel yönetiminden dün akşam yeni bir hamle geldi.

CHP’nin resmi X hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkardı.

