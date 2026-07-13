İngiltere'de aşırı sıcaklar 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklıklar, Avrupa'da felakete neden oldu.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde Imperial College London, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacıları, İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziranda görülen rekor sıcak hava dalgalarının ölümlere etkisini analiz etti.

MAYIS AYINDA REKOR KIRILDI

Buna göre, mayısta 550 kişinin vefatı aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi.

Mayısta sıcaklıklar en yüksek 35,1 dereceye kadar çıkmış ve mayıs ayı için rekor seviye olmuştu.

HAZİRANIN İKİNCİ YARISINDA 2 BİN 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Özellikle haziranın ikinci yarısında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle ise 2 bin 200 kişinin vefat ettiği tahmin edildi.

Geçen ayki sıcak hava dalgasında Met Office, üst üste en az üç kez kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların sağlık etkilerine karşı uyarmıştı.

3 BİNE YAKIN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Böylece İngiltere ve Galler'de mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının 2 bin 700'den fazla ölüme yol açtığı tahmin edildi.

KAYITLARDAKİ EN SICAK HAZİRAN AYI

Haziran 2026, İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak haziran ayı olmuştu.

Sıcaklıklar bazı bölgelerde 36 dereceyi aşmıştı.

Batı Avrupa'nın en şiddetli sıcakları yaşadığı haziranda Almanya'da yaklaşık 5 bin 500, Fransa'da 2 bin ve Belçika'da 1200 kişinin vefatı sıcaklıklarla ilişkilendirilmişti.