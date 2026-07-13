Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde özel programda konuşacak

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da 251 kişinin şehit edildiği darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü yaklaşıyor.

Alçak darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, şehitler için anma törenleri düzenlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı" düzenleneceğini duyurdu.

"İRADE BİZİM ZAFER BİZİM"

Programı X hesabından duyuran Duran, "İrade bizim zafer bizim" başlığıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz’un 10. yılında; milletimizin iradesiyle yazdığı destanı, aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere Başkent Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı’nda; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız.

Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."