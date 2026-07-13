Tahta bacaklarla Diyarbakır Surları'nda 3 metreyi aşan boyuyla yürüdü

Diyarbakır'da tarihi surlar, bu kez farklı bir görüntüye sahne oldu.

Tahta bacak kullanarak gösteriler yapan Refik Ceviz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları üzerinde yürüyerek hem görenleri şaşırttı hem de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Ceviz, yaptığı hareketin tehlikeli olduğunu vurgulayarak amacının benzer davranışların önüne geçmek için farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

3 METREYİ AŞAN BOYUYLA TARİHİ SURLARDA YÜRÜDÜ

Mardin'de yaşayan ve "tahta bacak" gösterileriyle tanınan 22 yaşındaki Refik Ceviz, Diyarbakır'a gelerek yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarda sıra dışı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta bacakları kullanan Ceviz, kendi boyuyla birlikte 3 metreyi aşan yüksekliğe ulaştı. Tarihi surların üzerinde yürüyen Ceviz'in bu anları, drone kamerasıyla kaydedildi.

AMAÇ GÖSTERİ DEĞİL, FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Diyarbakır Surları'nın bazı bölümlerinin yüksekliği 12 metreye kadar ulaşırken Ceviz, bu alanlarda yürüyüş yapmanın ciddi risk taşıdığını belirtti.

Surlara çıkışın tehlikeli ve yasak olduğunu ifade eden Ceviz, gerçekleştirdiği yürüyüşün amacının insanları uyarmak olduğunu söyledi.

"KİMSE BUNU DENEMESİN"

Tahta bacaklarla gösteri yapmaya 6 yıl önce başladığını anlatan Refik Ceviz, bu işin büyük dikkat ve deneyim gerektirdiğini dile getirdi:

"Diyarbakır Surları'nın yüksekliği yaklaşık 12 metre. Ben de tahta bacaklarla 3 metrenin üzerinde bir boya ulaşıyorum. Yukarıdan manzarayı görmek farklı bir his ancak bu işin ciddi riskleri var. İlk başladığım dönemlerde birçok kez düştüm. Zamanla alıştım ve profesyonelleştim."

"TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Surlar üzerinde yürüyüş yapmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirten Ceviz, "Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak. Ben bunu insanlara örnek olmak için değil, tam tersine dikkat çekmek için yaptım. Kimsenin bunu denemesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

6 YILDIR TAHTA BACAKLARLA GÖSTERİ YAPIYOR

Tahta bacak kullanımında kendisini geliştirdiğini ve artık eğitim verdiğini belirten Ceviz, bu alanda uzun süredir çalıştığını söyledi.

Kullandığı tahta bacakların yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğunu belirten Ceviz, kendi boyunun da 1 metre 90 santimetre olduğunu ifade etti.

TARİHİ SURLARDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'ndaki sıra dışı yürüyüş, çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Drone'la kaydedilen görüntülerde Ceviz'in yüksekten yaptığı yürüyüş, tarihi yapının görkemli görüntüsüyle birleşerek dikkat çeken kareler oluşturdu.