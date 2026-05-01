Instagram'daki "Tevfik Fikret" sırrı çözüldü: İşte videolarda yazma sebebi

Son günlerde Instagram kullanıcılarının dikkatini çeken ilginç bir detay gündeme oturdu.

Pek çok videonun açıklama kısmında "Tevfik Fikret" ile ilgili ifadelerin yer alması, sosyal medyada merak uyandırdı.

Bu durumun neden ortaya çıktığı ve bir akım mı yoksa teknik bir sorun mu olduğu kullanıcılar tarafından araştırılırken, konu kısa sürede platformun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Peki; Instagram videolarında neden sürekli Tevfik Fikret yazıyor? İşte sebebi...

SEO ODAKLI ALGORİTMA

Son dönemde Instagram algoritmasında yapılan değişikliklerle birlikte, reels videolarında hashtag kullanımının etkisi azalırken SEO odaklı, açıklayıcı ve özgün metinlerin önemi arttı.

Artık platform, tıpkı arama motorlarında olduğu gibi belirli bir konuyu detaylı şekilde anlatan uzun açıklamaları öne çıkarıyor.

Bazı içerik üreticileri tarafından kısa sürede fark edilen bu durum, istismar edilmeye başlandı.

Özellikle Tevfik Fikret hakkında yazılmış metinlerin kopyala-yapıştır yöntemiyle reels açıklamalarına eklenmesi, bu yüzden yaygın hale geldi.

Alakasız videoların altında bile aynı uzun metinlerin yer alması, son günlerde kullanıcıların sıkça karşılaştığı bir durum haline dönüştü.