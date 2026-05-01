Genç mühendislerden “akıllı egzersiz” çözümü: Active Machine finale yükseldi

Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren genç mühendisler, sağlık alanında dikkat çeken bir projeye imza attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen “Active Machine”, fiziksel aktiviteye erişimi sınırlı bireyler için yeni bir umut olmayı hedefliyor.

İHTİYAÇTAN DOĞAN YENİLİK

Farklı mühendislik disiplinlerinden bir araya gelen 7 kişilik ekip, saha çalışmaları ve analizler sonucunda özellikle yaşlı bireylerin yeterli hareket edemediğini tespit etti. Bu ihtiyaçtan yola çıkan öğrenciler, hem güvenli hem de bağımsız kullanım imkânı sunan bir egzersiz sistemi geliştirdi.

Proje, gönüllü öğrencilerden oluşan Engineering For Good Kulübü çatısı altında yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışmayla hayata geçirildi.

ERGONOMİK VE ÇOK YÖNLÜ TASARIM

“Active Machine”, kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor. Ortasında geniş bir ekran bulunan cihaz:

“Sağ ve sol tarafta kol makaraları



Alt bölümde döner çark mekanizması



Çok kademeli yükseklik ayarı



Sabitlenmiş güvenli taban”

özellikleriyle farklı fiziksel ihtiyaçlara hitap ediyor.

Makinenin hem ayakta hem de sınırlı hareket kabiliyetine sahip bireyler tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi hedefleniyor.

EGZERSİZLER OYUNLAŞTIRILDI

Projeyi geliştiren ekip, fiziksel aktiviteleri daha motive edici hale getirmek için sistemi oyunlaştırdı. Kullanıcılar, yaptıkları hareketler karşılığında puan kazanarak aşama kaydedebiliyor.

Bu sayede egzersiz, yalnızca fiziksel bir aktivite olmaktan çıkarılıp eğlenceli bir deneyime dönüştürülüyor.

ELEKTRİK BAĞIMLILIĞI YOK, MALİYETİ DÜŞÜK

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji verimliliği. Şarj edilebilir ekran yapısı sayesinde elektrik bağımlılığı azaltılırken, sistemin düşük maliyetli olması erişilebilirliği artırıyor.

Ekip, geliştirdikleri makinenin geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞTİRİLECEK

Projeyi daha ileri taşımayı planlayan öğrenciler, ilerleyen süreçte sistemi yapay zeka ile entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sayede kişiye özel egzersiz programları ve performans takibi gibi özelliklerin eklenmesi hedefleniyor.

ÜNİFEST'TE FİNALE KALDI

Genç mühendislerin geliştirdiği proje, 5-7 Mayıs tarihlerinde Burdur’da düzenlenecek ÜNİFEST kapsamında “Sağlıklı Bireyler ve Bağımlılıkla Mücadele” kategorisinde finale yükseldi.

Bu başarı, projenin yalnızca teknik değil, toplumsal katkı açısından da güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.