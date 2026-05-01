NASA isim yazma linki: Uydu görselleriyle isminizi yazın
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu fotoğraflarını kullanarak kişilerin ismini yazan bir internet sitesini kullanıma sundu. Kişiler isimlerini yazarak dünyanın farklı noktalarından çekilmiş uydu görsellerle birleştirebiliyor.
NASA, Dünya Günü kapsamında dikkat çeken bir dijital projeyi erişime açtı.
"Your Name in Landsat" adı verilen uygulama sayesinde kullanıcılar, isimlerini gerçek uydu görüntülerinden oluşan harflerle görebiliyor.
Kullanıcılar isimlerini veya istedikleri kelimeyi yazabiliyor.
Ardından ise söz konusu araç uydulardan çekilen görüntüleri bir araya getirerek o ismi ortaya çıkarıyor.
Bu harfler; nehir kıvrımları, orman dokuları, çöl şekilleri ve kıyı hatları gibi doğal oluşumlardan oluşuyor.
Biz de ENSONHABER olarak denedik. İşte ortaya çıkan görsel:
