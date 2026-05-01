NASA isim yazma linki: Uydu görselleriyle isminizi yazın

NASA, Dünya Günü kapsamında dikkat çeken bir dijital projeyi erişime açtı.

"Your Name in Landsat" adı verilen uygulama sayesinde kullanıcılar, isimlerini gerçek uydu görüntülerinden oluşan harflerle görebiliyor.

Kullanıcılar isimlerini veya istedikleri kelimeyi yazabiliyor.

Ardından ise söz konusu araç uydulardan çekilen görüntüleri bir araya getirerek o ismi ortaya çıkarıyor.

Bu harfler; nehir kıvrımları, orman dokuları, çöl şekilleri ve kıyı hatları gibi doğal oluşumlardan oluşuyor.

Biz de ENSONHABER olarak denedik.

