Intercity'den 1,43 Milyar TL Yatırım

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Intercity” veya “Şirket”), uzun dönem operasyonel araç kiralama faaliyetlerini genişletmek ve artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, kurumsal müşterilerinin kullanımına tahsis edilmek üzere toplam 1,43 milyar TL yatırım bedeliyle 555 araç satın aldı. Yatırım kapsamında toplam 1,79 milyar TL kontrat geliri elde edilecek.

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Türkiye'nin önde gelen operasyonel araç kiralama şirketlerinden Intercity, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir filo yatırımını hayata geçirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Şirket, kurumsal müşterilerinin kullanımına tahsis edilmek üzere toplam 555 aracı, 1,43 milyar TL yatırım bedeliyle filosuna kattı.

Yatırım kapsamında 420 araç, 1,07 milyar TL satın alma bedeliyle halka arzdan elde edilen fon kullanılarak temin edildi; bu araçlardan 1,37 milyar TL kontrat geliri elde edilecek. 135 araç ise 356 milyon TL satın alma bedeliyle Şirket'in mevcut kaynakları kullanılarak temin edildi ve bu araçlardan da 418 milyon TL kontrat geliri elde edilecek. Böylece 555 araçlık yatırımın, sözleşme süreleri boyunca yaratacağı toplam kontrat geliri 1,79 milyar TL'ye ulaşıyor.

Halka Arz Taahhütlerine Tam Uyum

Bu yatırım kapsamında halka arzdan elde edilen net fonun yaklaşık yüzde 28'i kullanıldı. Söz konusu fon kullanımı, halka arz izahnamesinde belirtilen kullanım alanlarıyla uyumlu bulunuyor.

Gerçekleştirilen yatırımın; Şirket'in filo büyüklüğünün ve kiralama kapasitesinin artırılmasına, sözleşmeye dayalı ve öngörülebilir gelir yapısının güçlendirilmesine ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Intercity, halka arzdan elde edilen kaynakları büyüme stratejileri doğrultusunda, gelir yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendirmeye devam edecek.

“Halka Arzda Verdiğimiz Taahhütleri Bir Bir Hayata Geçiriyoruz”

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, şunları söyledi:

“Halka arzda verdiğimiz taahhütleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yatırımcılarımıza, elde edilecek kaynağı büyüme odaklı ve gelir yaratan yatırımlara yönlendireceğimizi söylemiştik; bugün bu sözü somut bir adımla yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. 555 araçlık bu yatırımın 420 adedini halka arz fonuyla gerçekleştirirken, 135 adedini kendi kaynaklarımızla finanse etmemiz, Şirketimizin güçlü finansal yapısının da bir göstergesidir. Tüm araçlarımızın imzalanmış uzun dönem sözleşmelerle kurumsal müşterilerimize tahsis edilmiş olması, toplam 1,79 milyar TL'lik öngörülebilir bir kontrat geliri anlamına geliyor. Bu yatırımla birlikte Mart itibariyle 9 milyar TL olan sözleşmelere bağlanmış gelecek dönem kira gelirlerimiz daha da artmıştır. Bu tutarlar sözleşmelerle güvence altına alınmış olup, muhasebe standartları gereği bilançoda yer almamakta, bağımsız denetim raporumuzun dipnotlarında raporlanmaktadır. 9 milyar TL'yi aşan bu kontrat büyüklüğü, gelirlerimizin öngörülebilirliğinin en somut göstergesidir. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynakları, izahnamemizde belirttiğimiz kullanım alanlarıyla tam uyum içinde, gelir yaratma potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz.”