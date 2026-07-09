iOS 27'de bazı yapay zeka özellikleri ücretli olacak: İşte yapmanız gerekenler

Teknoloji devi Apple, akıllı ev uygulaması Home üzerinden sunacağı yapay zeka destekli yeni kamera özelliklerinin kullanım detaylarını resmi olarak paylaştı.

Şirketin yayınladığı üçüncü macOS Golden Gate beta sürüm notlarına göre, bu gelişmiş özellikleri aktif etmek için en az 2 TB seviyesindeki iCloud+ planına sahip olmak gerekecek.

YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ NELER SUNACAK

iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 Golden Gate sürümleriyle birlikte Home uygulaması, kameralardan gelen hareket uyarıları için otomatik yazılı özetler oluşturabilecek.

Ayrıca sistem, farklı kameralardan alınan görüntüleri gruplandırarak olaylara genel bir bakış sunacak ve doğal dilde arama yapılmasına imkan tanıyacak.

Daha önce bazı yapay zeka özellikleri için iCloud+ planının gerekeceğini belirten Apple, ihtiyaç duyulan abonelik katmanını aylık 9,99 dolar olan 2 TB'lık paket olarak netleştirdi. Türkiye'de bu paketin fiyatı ise aylık 400 TL.

Bu abonelik seviyesi kullanıcılara sınırsız sayıda HomeKit Güvenli Video kamerası ekleme hakkı tanırken, kaydedilen videoları 2 TB'lık genel depolama kotasından da düşmeyecek.