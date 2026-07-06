iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 18 Pro serisinin tanıtımına az bir süre kala, serinin en güçlü modeline dair kritik detaylar tedarik zincirinden sızdırıldı.

Yapılan yeni planlamalar doğrultusunda Apple, yeni modellere yer açmak adına mevcut iPhone 17 serisinin üretim hızını düşürmeye başladı.

ESIM VE FİZİKSEL SIM MODELLERİNDE FARKLI BATARYALAR

Sızan bilgilere göre iPhone 18 Pro Max modelinin eSIM versiyonu, yüzde 6'lık artışla 5.425 mAh değerinde bir batarya kapasitesi sunacak.

Buna karşın fiziksel SIM kart yuvasına sahip olan standart varyant ise daha mütevazı olan 5.235 mAh kapasiteli bir pil ile piyasaya sürülecek.

EKRAN VE TASARIMDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR

Telefonlar, enerji verimliliğini maksimuma çıkaran Samsung M16 LTPO+ OLED ekran teknolojisi ve ısınmayı önleyen devasa bir buhar odası soğutma sistemiyle donatılacak.

Arka tarafta değişken diyaframlı ana kameraya sahip 48 MP'lik üçlü periskop kamera kurulumu yer alırken, cihaz gücünü 5G mmWave destekli Apple C2 modemden alacak.

Korozyona dayanıklı yeni alüminyum çerçeveyle dört farklı renkte sunulacak olan iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatı ise 1.399 dolar olarak belirlendi.