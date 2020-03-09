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iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinde, DNS adresini nasıl değiştirebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 14:51..
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İnternet ağındaki bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan; bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemi olan Domain Name System (DNS), web sitelerinin IP adreslerini kayıt altına alıyor.

İnternet ağını oluşturan her bir web sitesi, sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri, kullanıcıların kullanımı için www.ensonhaber.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık gelir. DNS sunucuları da internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıt altına alan sistemdir.

Örneğin engellenmiş bir web sitesinin IP adresi, internet sağlayıcınızın DNS sunucularında yasaklı olarak tanımlandığında, bu siteye girişiniz engellenmiş olur.

Bu içeriğimizde, iPhone telefonlar için DNS adreslerini nasıl değiştirebileceğinize değineceğiz.

iPHONE DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR

1- Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin ve Wi-Fi seçeneğine dokunun.

wifi

 

2- Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının en solundaki 'İ' ikonuna dokunun.

wifi

 

3- Sayfayı aşağıya kaydırın ve 'DNS'i Ayarla' (Configure DNS) seçeneğine girin.

iphone dns

 

4- Karşınıza çıkan Otomatik seçeneğini 'Elle' olarak değiştirin ve aşağıda ekli DNS adreslerini sol taraflarında bulunan kırmızı ikona dokunarak kaldırın.

ikon

 

5- Aşağıdaki Sunucu ekle seçeneğine dokunun ve ilk açılan kısma birinci DNS adresini girin. Ardından yine Sunucu ekle'ye dokunun ve ikinci DNS adresini girin. Ardından sağ üstteki Kaydet seçeneğine dokunun.

İPHNE

Bu işlemleri başarıyla uyguladığınızda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağı için DNS adreslerini değiştirmiş olacaksanız. DNS sunucularınızı yeniden eski haline getirebilmek için yukarıda bulunan 4. maddeye geri dönün ve 'Otomatik' seçeneğini işaretleyin.

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştiriliriPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir

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