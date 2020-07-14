Ombudsman nedir

Kelime kökeni olarak İsviçreden gelen ombudsman, arabulucu, yol gösteren anlamına gelmektedir.

İlk ombudsman,1809'da İsveç'te kuruldu. 1950'ye kadar İsveç ve Finlandiya'da bulunan sistem, sonraları yaygınlaştı. Günümüzde 90'ı aşkın ülkede ulus, bölge,şehir belediye ve sektör bazında uygulanmaktadır.

ŞİKAYETLERİ İNCELER

Avrupa Birliği bünyesinde de bir ombudsman oluşturulmuştur. Ombudsman sistemi, kamu yönetiminde, merkezi idare organları, personeli veya onun adına hareket eden diğer makamların kötü yönetiminin sonucu olarak haksızlığa uğrayanların şikayetlerini inceleyen kurumdur. Sistemin yaygın olan şekli parlamento ombudsmanlığıdır.

DEMOKRASİYE KATKI

Demokrasinin, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı boyutlarıyla eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ombudsman müessesesine günümüzde özel ve ayrı bir önem verilmektedir.

İdarenin yeniden yapılanması çalışmaları nedeniyle kavram, sık sık kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. Ombudsman esas itibariyle İskandinav ülkeleri orijinli bir kurumsal yapıdır.





ORTAYA ÇIKIŞI

İsveç Krah Demirbaş Charles ülke dışındayken, ülkeyi nasıl yönetirim diye düşünmüş ve bu kurumu bir çözüm olarak uygula­maya koymuştur.

Kavram, İsveç kökenlidir. İsveççe'de temsilci demek­tir. Bu anlamı zamanla değişmiş ve günümüzde kamu denetçisi anlamına dönüşmüştür.

ANAYASA DÜZEYDEDİR

Ombudsman kurumu İsveç'den, önce diğer İskandinav ülkelerine yayılmış daha sonra da Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan coğrafyada etkin bir kurumsal yapı olarak kamu yönetimindeki saygın yerini almıştır. Kurum, pek çok ülkede Anayasal bir müessesedir.

