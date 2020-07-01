Kurultay nedir

Bir kurumun, partinin belirlenen tarihte toplanarak, yeni başkan seçmesine ya da o partinin yenilenmesine kurultay denir.

Kurultaylar Türkiye'de meşhurdur. Siyasal partilerin artmasıyla birlikte Türkiye'de kurultaylar da haliyle çok olmaya başladı.

Kurultay denilince aklımıza hemen CHP'nin gelmesi, bu partinin fazla kurultay yapmasından kaynaklanıyor.

ZOR GEÇEN KURULTAYLAR

Genel başkanların değiştiği ya da güvenoyu aldığı kurultaylar oldukça çekişmeli ve zorlu geçmektedir. Partiler arasında yaşanan kavgalar ve sürtüşmeler gündemi uzun züre meşgul etmektedir.

TÜRKLERDE KURULTAY

Eski Türklerde kurultaya daha çok toy adı verilmiştir. Günümüzde ise, hem Moğol hem de Türk topluluklarında parlamento veya seçimli toplantı anlamında kullanılmaktadır.

KÖKÜ

Kurultay kelimesinin kökü olan kur, tarih boyunca Altay kavimlerinde kuruluş ve kurum adlarının türetildiği Ana Altaycadan gelme ortak bir köktür.

BUGÜNKÜ ANLAMI

Bugün Altay uluslarından olan Moğollar ve Türkler arasında bu eski yasama organının adı hâlâ yaşatılmaktadır.

Ancak günümüzde sadece bir yasama organı anlamında kullanılmayan kurultay kelimeleri başlıca parlamento, kongre, konferans ve özellikle Türkiye'de siyasi partilerin seçimli genel kurulları anlamlarıyla kullanılmaktadır.