2 adımda kıyafetlerin üzerindeki tüy ve saçlardan kurtulmanın yolu

Kıyafete yapışan tüy ve saçlar oldukça rahatsız edici. Birçok kişi bundan şikayet ederken, kıyafetlerden saç ve tüylerin nasıl temizlendiği de merak ediliyor. İşte saç ve tüyleri temizleme yöntemi...

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra kıyafetlerinizin üzerinde gördüğünüz kıl, saç, tüy gibi hoşunuza gitmeyecek şeyler için pratik bir yöntem mevcut.

Giysilerinizi saç ve tüylerden arındırmak için çamaşır makinesi oldukça faydalı ve pratik bir yöntem...

İşte kıyafetlerinizdeki tüy, saç ve kıllardan kurtulmanın en kolay yolu...

KIYAFETLERDEKİ TÜYLER NASIL TEMİZLENİR?

Ortalama olarak bir insan haftada yaklaşık dört saat çamaşır yıkıyor. Kıyafetleriniz yıkansa da üzerilerine yapışan tüy ve saçlardan ayıramıyorsunuz. Ancak ıslak mendil sizi bu durumdan kurtarabilir.

ISLAK MENDİL İLE TÜYLERDEN KURTULUN

Yıkanmış olsalar bile kıyafetlerinize yapışan saç, tüylerden kurtulmak oldukça güç ancak emici bir görev üstlenen ıslak mendiller imdadınıza yetişebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 3 ADET ISLAK MENDİL ATIN

Bunun yapmanız gereken şey yıkayacağınız kıyafetlerin içine 3 ıslak mendil koyma. Çamaşır makinesi dönmeye başladığında mendiller kıyafetlerle karışacak saç ve tüyleri toplayacaktır. Tatmin edici sonuçları görebilmek için her yıkamada yeni ıslak mendiller kullanmalısınız.

ANTİBAKTERİYEL ISLAK MENDİL OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Islak mendiller makinenin içinde yırtılmayacak kadar güçlü olmalıdır. Islak mendilleri kağıt veya kumaşla değiştirmeye çalışmayın. Kağıtlar yeterince sağlam değil, bu nedenle giysilerinizden küçük kağıt parçalarını temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Giysilerinizin ıslak mendillerin kokusunu emmesini istemiyorsanız, antibakteriyel veya kokusuz bir ürün seçin.