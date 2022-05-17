2022 Filizkıran Fırtınası nedir, ne zaman başlar ve biter?

2022 Filizkıran Fırtınası nedir, ne zaman başlar ve biter?

Bahar aylarında görülen Filizkıran fırtınasının ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. İşte 2022 Filizkıran fırtınasının tarihleri...

Ülkemizde fırtına takvimi başta denizciler olmak üzere birçok meslek ve sektör için yol gösterici olabiliyor.

Mayıs ayında sıcak havaların kendini göstermesiyle yaz geliyor ancak akşamları ise serin olabiliyor.

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde Filizkıran fırtınası da yer alıyor.

Mayıs ayında Türkiye genelinde etkisini hissettiren Filizkıran fırtınası birkaç gün etkili olabiliyor.

Peki Filizkıran fırtınası nedir? Filizkıran fırtınası ne zaman başlar ve biter? İşte tarihleri...

Filizkıran fırtınası nedir, ne zaman başlar?

Bahar fırtınası olarak da adlandırılan Filizkıran Fırtınası, denizciler için hazırlanan fırtına cetvelinde 17-18 Mayıs tarihlerine denk gelen fırtınanın adıdır.

Mayıs ayına özgü bir fırtınadır Anadolu'da "Filizkıran" adı verilir. Bitki filizlerinin rüzgardan zarar görmesi ve kırılması nedeniyle ismini almıştır.