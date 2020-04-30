Baldıran Zehri nedir

Baldıran zehri, maydanozgiller grubundan olan ve nemli yerlerde yetişen, son derece tehlikeli ve ölümcül bir zehirdir.

Antik Yunan'da ünlü filozof Sokrates, devlet kuralları ve geleneklerine ters davrandığı için idama mahkum edildi.

Gençlerin aklını çelmekle suçlanan Sokrates, affedilmeyi bile aklından geçirmedi ve baldıran zehrini içerek yaşamına son verdi.

EN ETKİLİ 10 ZEHİR

Baldıran zehri denilince çoğumuzun aklına, Sokrates'in idamı akla gelir. Baldıran, bilim insanları tarafından en etkili 10 zehir arasında 6'ıncı sırada bulunuyor.

Sokrates baldıran zehrini içerken

"İÇİYORUM ÖYLEYSE YOKUM"

Ünlü Fransız filozof René Descartes,, "Düşünüyorum, öyleyse varım." sözüyle meşhurdur. Aynı filozof Sokrates için de baldıran otu olan kupası kaldırmış ve "İçiyorum, öyleyse yokum." demiştir.

KÖKÜ DAHA ZEHİRLİDİR

Baldıranın, en fazla zehirli olan kısmı ise köküdür. Bir ısırık almak, yetişkin ya da daha alt yaşlarda bir insanın ölümüne sebep olabiliyor. Baldıran beyaz renklerde çiçek açar, gölgeli ve rutubetli yerleri sever.