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    Mihenk taşı nedir

    Denektaşı olarak da bilinen mihenk taşı, altın veya gümüşe sürülünce oluşan izlerden madenin saflık derecesini belirlemeye yarar.
    • Özel İçerik
    • 19.05.2020 - 13:06
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    Mihenk taşı nedir

    Mihenk taşı, eskiden kuyumcuların kullandığı gümüş ve altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan; düz, sert, ince pütürlü, siyah veya koyu renkli bir taştır.

    İZ BIRAKMA ÖZELLİĞİ

    Mihenk taşı, kıymeti ölçülecek maden üzerine sürtülerek kullanılır. Öncelikle değeri ölçülecek maden mihenk taşına sürtülerek, iz bırakması sağlanır. Sonra ise değeri (ayarı) bilinen maden, mihenk taşına sürülür.

    DEĞER ÖLÇÜMÜ

    İki iz birbiri ile kıyaslanarak değeri bilinmeyen madene bir değer verilir. Eskiden kullanılan bu teknikle, madenin kıymetinde yüzde 15'e varan yanılma payları oluyordu.

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