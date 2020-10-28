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    Gametofobi nedir

    Gametofofi, evlenmek isteyen fakat bu durumdan oldukça korkan kimselere denir.
    • Özel İçerik
    • 28.10.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 14:41
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    Gametofobi nedir

    Günümüzde evliliklerin ömrü yapılan araştırmlara göre kısalıyor. Buna karşılık boşanma oranlarında artma görülürken, evlenen kişilerin sayısında ise ciddi bir azalma oluyor.

    EVLENME FOBİSİ

    Gametofobi, bekar kişiler çevrelerinde gördükleri mutsuz çiftleri gözönünde bulundurarak evlenmekten korkuyorlar. Evlilik onlar için aşılması zor bir sorun haline geliyor. Boşanma oranlarındaki fazlalık, bekarları evlilikten soğutuyor.

    Gametofobi nedir #1

    PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

    Evlilik uzmanlarının ve psikologların şiddetle ravsiye ettiği ise, bu kişilerin psikolojik destek almaları. Bunun için belli seanslar düzeyinde destek alan birey, bu korkusundan gittikçe uzaklaşıyor.

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