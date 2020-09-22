Pika sendromu nedir

Toprak, kil, sabun, kağıt, bez, saç, ip gibi şeyleri yemeye sebep olan 'pika sendromu', bakır, demir ve çinko eksikliği durumlarına bağlı gelişen bir hastalıktır.

Pika, sıklıkla işlev bozukluğu (örneğin, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni) ile ilişkili diğer ruh sağlığı bozuklukları ile ortaya çıkar.

Demir eksikliği anemisi ve yetersiz beslenme pikanın en yaygın nedenlerinden ikisidir.

Bu bireylerde pika, vücudun önemli bir besin eksikliğini gidermeye çalıştığının bir işaretidir. Bu eksikliği ilaç ya da vitaminlerle tedavi etmek sıklıkla problemleri çözer.

PİKA SENDROMUNUN TANIMI

Pika, tipik olarak gıda olarak değerlendirilmeyen; Kağıt, sabun, bez, saç, ip, yün, toprak, tebeşir, talk pudrası, boya, sakız, metal, çakıl, kömür, kül, kil, nişasta gibi besin değeri içermeyen yemek öğelerini içeren bir yeme bozukluğudur.

PİKA SENDROMU BELİRTİLERİ

Pika belirtileri, yediği gıda dışı ürünle ilgilidir. Pika sendromunun belirtileri aşağıdaki gibidir.

- Mide bozukluğu.

- Karın ağrısı.

- Dışkıda kan (yiyecek olmayan maddeleri yemekten gelişen ülser belirtisi olabilir).

- Bağırsak sorunları (kabızlık veya ishal gibi).

Bu belirtiler, gıda dışı maddelerin toksik, zehirli ve bakteri içeriğinin bir sonucudur.

PİKA SENDROMUNUN SONUÇLARI

Bir süre boyunca sürekli olarak yiyecek olmayan maddeleri yemek aşağıdaki sorunlara neden olur:

- Kurşun zehirlenmesi (kurşun içeren boya cipsleri yemekten).

- Bağırsak tıkanması veya yırtılması (kaya gibi sert nesneler yemekten).

- Diş yaralanmaları.

- Enfeksiyonlar (vücudun içine giren ve hastalığa neden olan organizma ve parazitlerden).

PİKA SENDROMU'NUN NEDENLERİ

Pika’nın tek bir nedeni yok. Bazı durumlarda, demir, çinko veya başka bir besin maddesindeki eksiklik pika ile ilişkilendirilebilir.

Anemi veya demir eksikliği, hamile kadınlarda pikada altta yatan neden olabilir.

Sıra dışı istekleriniz, vücudunuzun düşük besin seviyelerini yenilemeye çalıştığının bir işareti olabilir.

Şizofreni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi bazı ruh sağlığı koşullarına sahip kişiler, başa çıkma mekanizması olarak pika geliştirebilirler.

Bazı insanlar, bazı gıda dışı maddelerin dokularından veya lezzetlerinden zevk alabilir ve bunlardan hoşlanabilir. Bazı kültürlerde, kil yemek kabul edilmiş bir davranıştır. Bu pika biçimine coğrafi adı verilir.

Diyet ve yetersiz beslenme, pikaya yol açabilir. Bu durumlarda, gıda dışı maddeleri yemek doygunluk hissetmenize yardımcı olabilir.

PİKA SENDROMU TEDAVİSİ

Pika için birinci basamak tedavi, mineral veya besin eksiklikleri için test ve bunları düzeltmeyi içerir. Çoğu durumda, yeme davranışlarına ilişkin eksiklikler giderildiği için ortadan kalkar. Eğer davranışlar yetersiz beslenmeden kaynaklanmazsa veya beslenme tedavisinden sonra sona ermezse, çeşitli davranışsal müdahaleler yapılabilir.