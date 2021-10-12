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    Bipolar bozukluk nedir

    Genetik aktarımla geçtiği gibi travmalar sonucunda da ortaya çıkabilen rahatsızlık, manik-depresif olarak iki dönemden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:47
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    Bipolar bozukluk nedir

    Bipolar bozukluk bir diğer adıyla manik - depresif bozukluk...

    Kişinin duygudurumunu, hareketlerini, yaşam kalitesini etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.

    Bipolar bozukluk yaşayan bireyler, çok kısa süre zarfında bambaşka davranışlara bürünmüş bulunabiliyor.

    Toplumda her 100 kişiden 1-2'sinde bulunan hastalık, travmalar ile gelişebileceği gibi genetik olarak da meydana gelmektedir.

    Genetik olarak taşıyan bireylerin stresli yaşam koşullarının hastalığı tetiklediği biliniyor.

    Bipolar bozukluk nedir #1

    MANİK-DEPRESİF DÖNEM

    Bipolar rahatızlığı yaşayan bireyler manik-depresif olmak üzere iki dönem yaşarlar.

    Mani döneminde;

    • Yüksek neşe
    • Enerji artışı
    • Uykuda azalma
    • Cinsel istek artışı
    • Düşünme ve konuşmada artış
    • Halisünasyon görme
    • Madde kullanımına yatkınlık
    • Sabırsızlık

    Belirtilerinin en az üç tanesinin bir hafta süreyle devam etmesi beklenir. Aniden başlayan mani döneminde, bireyler genellikle hastalığı kabul etmez.

    Depresif dönem;

    • Yaşam kalitesinde düşüş hissi
    • Tedirginlik hali
    • Aşırı uyku
    • Ölüm, intihar düşünceleri
    • Cinsel istekte azalma
    • Odaklanmakta sorun yaşamak
    • Tartışmalara yatkınlık
    • Yorgunluk
    • İştahsızlık

    En az beş belirti iki hafta sürmelidir.

    Bipolar bozukluk nedir #2

    Rahatsızlığın gelişmesinde stresli yaşam, ağır travmalar, sağlıksız beslenme, sosyal aktiviteler yapmama ve benzeri durumlar rol oynamaktadır.

    TEDAVİ SÜRECİ

    Bipolar bozukluk tanısı koymak için hastaların hikayelerinin dinlenmesi ve  mani-deprsif dönemlerinin gözlemlenmesi gerekir.

    Doktor tarafından bipolar testi yapılmalı ve tanı koyulduğu takdirde uygun tedavi belirlenmelidir.

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