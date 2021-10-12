- Haberler
- İpucu Haberleri
- Bipolar bozukluk nedir
Bipolar bozukluk nedir
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 11:01
- Güncelleme : 12.10.2021 - 13:47
Bipolar bozukluk bir diğer adıyla manik - depresif bozukluk...
Kişinin duygudurumunu, hareketlerini, yaşam kalitesini etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.
Bipolar bozukluk yaşayan bireyler, çok kısa süre zarfında bambaşka davranışlara bürünmüş bulunabiliyor.
Toplumda her 100 kişiden 1-2'sinde bulunan hastalık, travmalar ile gelişebileceği gibi genetik olarak da meydana gelmektedir.
Genetik olarak taşıyan bireylerin stresli yaşam koşullarının hastalığı tetiklediği biliniyor.
MANİK-DEPRESİF DÖNEM
Bipolar rahatızlığı yaşayan bireyler manik-depresif olmak üzere iki dönem yaşarlar.
Mani döneminde;
- Yüksek neşe
- Enerji artışı
- Uykuda azalma
- Cinsel istek artışı
- Düşünme ve konuşmada artış
- Halisünasyon görme
- Madde kullanımına yatkınlık
- Sabırsızlık
Belirtilerinin en az üç tanesinin bir hafta süreyle devam etmesi beklenir. Aniden başlayan mani döneminde, bireyler genellikle hastalığı kabul etmez.
Depresif dönem;
- Yaşam kalitesinde düşüş hissi
- Tedirginlik hali
- Aşırı uyku
- Ölüm, intihar düşünceleri
- Cinsel istekte azalma
- Odaklanmakta sorun yaşamak
- Tartışmalara yatkınlık
- Yorgunluk
- İştahsızlık
En az beş belirti iki hafta sürmelidir.
Rahatsızlığın gelişmesinde stresli yaşam, ağır travmalar, sağlıksız beslenme, sosyal aktiviteler yapmama ve benzeri durumlar rol oynamaktadır.
TEDAVİ SÜRECİ
Bipolar bozukluk tanısı koymak için hastaların hikayelerinin dinlenmesi ve mani-deprsif dönemlerinin gözlemlenmesi gerekir.
Doktor tarafından bipolar testi yapılmalı ve tanı koyulduğu takdirde uygun tedavi belirlenmelidir.