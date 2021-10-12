Bipolar bozukluk nedir

Genetik aktarımla geçtiği gibi travmalar sonucunda da ortaya çıkabilen rahatsızlık, manik-depresif olarak iki dönemden oluşuyor.

Bipolar bozukluk bir diğer adıyla manik - depresif bozukluk...

Kişinin duygudurumunu, hareketlerini, yaşam kalitesini etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Bipolar bozukluk yaşayan bireyler, çok kısa süre zarfında bambaşka davranışlara bürünmüş bulunabiliyor.

Toplumda her 100 kişiden 1-2'sinde bulunan hastalık, travmalar ile gelişebileceği gibi genetik olarak da meydana gelmektedir.

Genetik olarak taşıyan bireylerin stresli yaşam koşullarının hastalığı tetiklediği biliniyor.

MANİK-DEPRESİF DÖNEM

Bipolar rahatızlığı yaşayan bireyler manik-depresif olmak üzere iki dönem yaşarlar.

Mani döneminde;

Yüksek neşe

Enerji artışı

Uykuda azalma

Cinsel istek artışı

Düşünme ve konuşmada artış

Halisünasyon görme

Madde kullanımına yatkınlık

Sabırsızlık

Belirtilerinin en az üç tanesinin bir hafta süreyle devam etmesi beklenir. Aniden başlayan mani döneminde, bireyler genellikle hastalığı kabul etmez.

Depresif dönem;

Yaşam kalitesinde düşüş hissi

Tedirginlik hali

Aşırı uyku

Ölüm, intihar düşünceleri

Cinsel istekte azalma

Odaklanmakta sorun yaşamak

Tartışmalara yatkınlık

Yorgunluk

İştahsızlık

En az beş belirti iki hafta sürmelidir.

Rahatsızlığın gelişmesinde stresli yaşam, ağır travmalar, sağlıksız beslenme, sosyal aktiviteler yapmama ve benzeri durumlar rol oynamaktadır.

TEDAVİ SÜRECİ

Bipolar bozukluk tanısı koymak için hastaların hikayelerinin dinlenmesi ve mani-deprsif dönemlerinin gözlemlenmesi gerekir.

Doktor tarafından bipolar testi yapılmalı ve tanı koyulduğu takdirde uygun tedavi belirlenmelidir.