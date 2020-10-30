Meyus nedir

Meyus, umutsuzluğa düşen, ümidini yitiren kimselere denir.

Arapça kökenli olan meyus, umutsuzluğu ifade eder. İnsanlar farklı duygulardan oluşan bir canlıdır. Sevindiğinde gülen, üzüldüğünde ağlayan ve ruh hali değişkenlik gösteriyor sürekli.

Bunun yanında her zaman da bir umudu vardır. Bu umudun ne olduğu bilinmez ama yaşanan hayal kırıklığı kişiyi derin üzüntüye sevk eder.

İNSAN HAYALLERİ İÇİN YAŞAR

İnsan hayalleri için yaşar çoğu zaman... Yaşamında yapmak istedikleri şeylerin belli bir sırası vardır. Bu sıralama aslında kişinin umut ettiklerinin listesidir. İnsan birden fazla şeyi elbette umut edebilir.

Peki, ya bu umutlar gerçekleşmezse?

YIKILAN UMUTLAR, HAYALLER

Meyus, bahsettiğimiz insanın karakter özelliğini ve ruh halini özetleyen niteliktedir. Meyus, üzgün, kırgın, bitik, yenik, ve artık bir şeyi "Asla yapamam, beceremem"duygusunu insanda hakim kılıyor.

"UMUT FAKİRİN EKMEĞİDİR"

Günlük halk dilinde sıkça kullandığımız bir söz vardır:

"Umut fakirin ekmeğidir."

Bu sözün sözler içinde başka bir anlamı var. Aslında umut dediğimiz şeyin en net halidir. Umudu dilemektir, içinde yaşadığı toplumsal statüyü göz önünde bulundurarak umut etmenin ekmeğe dönüşmesinin isteğidir.

YA UMUT BİTERSE...

Meyus, yukarıda bahsettiğimiz anlatmaya çalıştığımız umut dalgalarını ve hallerini tek kelimeyle açıklığa kavuşturuyor. İnsananın umudunun bitmesi aynı zamanda yaşamdan da vazgeçmesi anlamında geliyor.