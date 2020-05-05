Pistantrofobi nedir

Pistantrofobi, kişinin geçmişte yaşanılan kötü tecrübelerden dolayı insanlara karşı güvenme hissini kaybetmesidir.

İnsanların ilişkilerinde belki de en çok önem verdikleri konu güven meselesidir. Kişilerin birbirlerine olan ilk tanışmalarında ya da sonraki süreçlerde genelde güven duygusu ön plana çıkıyor.

GÜVEN ZEDELENMESİ

Pistantrofobi, güven korkusudur. Daha önce güven meselesinde yara alan bireyin, sonraki hayatında insanlara karşı güveni kırılır ve bir kimseye güvenmek istemez.

Bir çeşit korku fobisi olarak adlandırılan Pistantrofobi, bir noktadan sonra psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

TEDAVİSİ

Pistantrofobiye yakalanan kişilerin tedavisi ise kendilerinden başlar. Bunun için insani ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli ve hayatına alacağı arkadaşları konusunda daha temkinli olmalıdır.

YALNIZLIK DUYGUSU TEHLİKESİ

Güveni zedelendiği için aynı darbenin başka insanlar tarafından da geleceği korkusuna kapılmamalı. Böyle devam ettiği takdirde yalnızlık duygusuyla baş başa kalınır.