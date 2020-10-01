Jet Lag Nedir

Jet Lag, uzun bir uçak yolculuğundan sonra zaman farkından doğan uyku düzensizliği sorunu olarak bilinmektedir.

Uçuş yorgunluğu olarak da adlandırılan Jet Lag, birden fazla zaman diliminde hava yolculuğunun bir sonucu olarak yorgunluğa, uykusuzluğa ve diğer semptomlara neden olan geçici bir bozukluktur.

Bedenin alıştığı günlük saatin bozulmasından kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilir.

JET LAG BELİRTİLERİ

Seyahat yorgunluğu ve uykusuzluğun yanı sıra, anksiyete, kabızlık, ishal, dehidrasyon, baş ağrısı, sinirlilik hali, mide bulantısı, hazımsızlık, konsantrasyon güçlüğü, terleme, koordinasyon sorunları, baş dönmesi gibi bir dizi fiziksel ve duygusal semptoma neden olabilir.

Bazı kişiler, kalp atışı düzensizlikleri ve hastalığa karşı artan duyarlılık gibi ek semptomlar bildirmektedir.

İYİLEŞME SÜRESİ KISA SÜRÜYOR

Çocuklar ve bebekler de yetişkinlerle aynı Jet Lag semptomlarından muzdarip olabilir. Genelde, insanların Jet Lag tanısı için tıbbi bir değerlendirmeye ihtiyacı yoktur.

Jet Lag'dan kurtulmak, seyahat sırasında geçilen saat dilimlerinin sayısına bağlıdır. Örneğin, 6 saat dilimi geçtiyseniz, vücut genellikle 3 ila 5 gün içinde bu zaman değişikliğine uyum sağlayacaktır. Jet Lag geçicidir ve çoğu insan birkaç gün içinde iyileşmektedir.